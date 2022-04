PUGLIA – Sono 1.368 i nuovi casi di contagi da coronavirus in Puglia su 7.703 test giornalieri effettuati.

Le vittime sono 4, mentre delle 101.281 persone attualmente positive, 601 sono ricoverate in area non critica e 37 in terapia intensiva.

Le province più colpite sono Bari con 485 positivi e Lecce con 298.

Questa la distribuzione nelle altre province: 162 nel Brindisino, 148 nel Tarantino, 138 nel Foggiano, 118 nella Bat.