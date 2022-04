PUGLIA – Sono 4.434 i nuovi casi di contagi da coronavirus rilevati in Puglia su 22.336 test giornalieri registrati.

Le vittime sono 15, mentre delle 102.567 persone attualmente positive, 630 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva.

Le province più colpite restano sempre Bari (1.584 contagi) e Lecce (808).

Questa la distribuzione nelle altre province: Taranto: 634 nuovi casi; Foggia: 584; Brindisi: 441; Provincia di Bat: 334.