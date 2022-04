MRS, Capoccia: “Su turismo e cultura, a Lecce poche idee e confuse”

LECCE – “A Lecce, su turismo e cultura, poche idee e confuse”. È l’accusa del coordinamento cittadino di del Movimento Regione Salento. “In Città c’è fermento, a latitare è l’amministrazione comunale, che invece di attivarsi e supportare, sembra avere ancora le idee confuse” scrive Giancarlo Capoccia. “In una città come Lecce -dice- specie dopo l’emergenza Covid, è impensabile tenere chiusi beni monumentali e archeologici, soprattutto nei periodi di massima affluenza come le festività pasquali. Nello stand della Regione Puglia alla BIT di Milano, il Comune di Lecce ha presentato la rassegna estiva. Peccato -conclude- che tutto questo sia in ritardo, su un progetto di destagionalizzazione tanto decantata dal nostro assessore. Belle iniziative, quasi tutte private, ma che da sole non possono sostituire un piano di sviluppo strategico del territorio cittadino che non esiste”.