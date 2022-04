Rimini, Campionati nazionali della cucina italiana: Salento sul podio

RIMINI- Il 29 marzo si sono svolti, presso Rimini fiera, i Campionati nazionali della cucina italiana, organizzati dalla Federazione italiana cuochi, che hanno visto protagonisti una delegazione di cuochi brindisini, tra cui 5 iscritti all’associazione brindisina e la giovane studentessa dell’istituto alberghiero Sandro Pertini.

Doveroso citare le due medaglie di bronzo conquistate dai cuochi Angelo Leone e Marcello Perrone; come le due medaglie d’argento assegnate ad Antonella Ricciolo e Brigitte Colucci, quest’ultima come miglior lady chef della Puglia, con il suo primo piatto. Sorpresa più grande è stata la medaglia d’argento conquistata dalla cuoca Catia Micelli e dall’allieva quattordicenne Francesca nella categoria mistery box, che oltre alla medaglia è stata premiata, dalla federazione, come la più giovane allieva del campionato nazionale della cucina italiana 2022.