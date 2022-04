Bollettino Covid: in Puglia stabile positività al 17%. Altri 10 decessi

PUGLIA – Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 4.929 casi di positività Covid su 28.456 test (incidenza del 17% come nelle precedenti 24 ore). Si contano, però, altri dieci decessi.

Delle 116.641 persone attualmente positive in tutta la regione, 673 sono ricoverate in area non critica, mentre in terapia intensiva ci sono 39 pazienti.

Degli ultimi nuovi casi individuati: 473 sono in provincia di Brindisi, 653 in quella di Taranto e 1.236 in provincia di Lecce, che si conferma la provincia salentina più bersagliata dal covid in questa ondata.