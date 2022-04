LBA giornata 25, si parte oggi, domenica alle 17 Brindisi-Varese

BRINDISI – Parte questa sera la due giorni dedicata alla 25esima giornata della Lega Basket di Serie A, si apre alle 19 con Tortona – Pesaro e poi alle 20 spazio a Trieste-Bologna.

Domenica appuntamento con le altre gare: alle 17 Sassari-Milano e Brindisi – Varese, mentre alle 18 Brescia – Trento e alle 18:30 Reggio Emilia – Venezia, alle 19 Bologna-Cremona e alle 20:45 si chiude con Treviso – Napoli.

Dunque, per Brindisi è la vigilia di una sfida importantissima in chiave playoff perché è settima con 22 punti e dietro a 20 ci sono Varese, Trieste e Trento.

Mancano sette gare alla fine della stagione regolare, di cui tre si giocheranno al PalaPentussuglia con Varese, Trieste e Tortona e quattro in trasferta e cioè Trento, Venezia, Treviso e Milano.

E non c’è più tempo da perdere, perché bisogna vincere e scacciare via le streghe che aleggiano dopo l’ultima sconfitta a Napoli arrivata anche a causa di un atteggiamento superficiale e arrendevole dovuto ad errori che devono far riflettere.

La parola d’ordine però è eliminare le negatività e rimettersi in cammino, verso l’obiettivo playoff: sarebbe un bel peccato rimanere fuori.

LBA: IL PROGRAMMA DELLA 25^ GIORNATA

SABATO 2 APRILE

ore 19.00 – Bertram Derthona Basket Tortona – Carpegna Prosciutto Pesaro

ore 20.00 – Allianz Pall. Trieste – Virtus Segafredo Bologna

DOMENICA 3 APRILE

ore 17.00 – Banco di Sardegna Sassari – A|X Armani Exchange Milano

ore 17.00 Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese

ore 18.00 – Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino

ore 18.30 – UnaHotels Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia

ore 19.00 – Fortitudo Kigili Bologna – Vanoli Basket Cremona

ore 20.45 – Nutribullet Treviso Basket – GeVi Napoli Basket

LA CLASSIFICA