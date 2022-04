Gli alleati di Boccia e Meloni pretendono chiarimenti

PUGLIA- “Sono gli altri” partiti della coalizione “che devono dire se per loro la priorità è far vincere il centrodestra o piuttosto frenare la crescita di Fratelli d’Italia”. Queste le parole che avrebbero infastidito il partito della Lega: “Tali parole -dichiarano in una nota il senatore Roberto Marti, commissario regionale della Lega, in accordo con i segretari provinciali, i parlamentari e i consiglieri regionali del partito- stanno creando molta delusione e tensione sui territori: quindi, chiediamo all’onorevole Meloni di fare al più presto una dichiarazione per smentire i toni divisivi non utili all’unità. In assenza di un chiarimento, non potremo proseguire il lavoro sulle amministrative con Fdi ai tavoli provinciali e regionali”.

Sull’altro fronte, il consigliere regionale Alessandro Delli Noci pretende chiarimenti da Lacarra dopo l’affondo di Boccia sulle civiche: Nelle ultime settimane ho registrato un’alterazione dell’atteggiamento del Partito Democratico nei confronti delle forze di maggioranza espressione del mondo civico pugliese -afferma- Considerata l’importanza della questione, ho chiesto al segretario regionale Marco Lacarra da parte del Movimento CON un confronto in una riunione di maggioranza appositamente convocata