Elezioni amministrative e referendum: si vota il 12 giugno

PUGLIA- Elezioni, c’è la data. Via libera dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, all’election day per amministrative e referendum sulla giustizia. Il voto è previsto per il prossimo 12 giugno (primo turno per le amministrative), mentre il secondo turno per le elezioni amministrative si terrà il 26 giugno.

Nel Salento sono 24 i Comuni al voto. Nel Leccese 16: Aradeo, Castrignano dei Greci, Castro, Galatina, Galatone, Guagnano, Leverano, Matino, Melendugno, Ortelle, Otranto, Ruffano, Salice Salentino, San Cassiano, San Cesario e Scorrano.

Uno nel Brindisino ossia San Michele Salentino. Sono invece 7 i comuni nel Tarantino chiamati alle urne: Castellaneta, Martina Franca, Mottola, Palagiano, Sava e Taranto.