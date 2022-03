Palermo-Taranto si gioca alle 14:30, arbitra Longo di Paola. Le probabili formazioni

PALERMO – Il Covid ha allentato la morsa in casa Taranto ed i rossoblù, dopo quindici giorni di sosta forzata, ricominciano da Palermo: avversario più tosto in questo momento non poteva esserci.

Mister Giuseppe Laterza senza Marsili, Versienti, Falcone, Guastamacchia e Barone, arriva in Sicilia sperando di riuscire a portare punti a casa. Il Taranto non vince da ben 11 turni, 6 pareggi e 5 sconfitte, e per non sprofondare nella paura dei playoff deve muovere la classifica. I rossoblù potrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Civilleri, Di Gennaro, Labriola; Manneh, Saraniti, Giovinco.

Il Palermo dopo 3 pareggi consecutivi, con Andria, Potenza e Paganese, ha bisogno di vincere per consolidare la posizione playoff.

Baldini, senza Odjer squalificato, potrebbe schierare Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Allo Stadio Renzo Barbera per il recupero della 22^ Giornata del girone C del Campionato di Lega Pro, arbitra Federico Longo di Paola, fischio d’inizio alle ore 14:30.

LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Silvio Baldini. TARANTO (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Civilleri, Di Gennaro, Labriola; Manneh, Saraniti, Giovinco. Allenatore: Giuseppe Laterza. ARBITRO: Federico Longo di Paola ASSISTENTI: Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano e Veronica Vettorel di Latina; IV Ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria

M.C.