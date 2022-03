Pdl Fondazione Tito Schipa, via libera anche in commissione Bilancio. Pagliaro: “Finalmente in Consiglio Regionale”

SALENTO- “Superato anche il passaggio in Commissione Bilancio per la mia proposta di legge di istituzione della Fondazione Tito Schipa. Ringrazio i colleghi che oggi hanno dato parere favorevole al testo di legge che mi vede primo firmatario, frutto del lavoro di condivisione con l’ex assessore Massimo Bray”. Così il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS.

“La pdl, sottoscritta anche dal presidente Emiliano, dal vicepresidente Casili, dal presidente della Commissione Cultura Metallo e da alcuni colleghi consiglieri, potrà ora essere sottoposta all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Si avvicina a compimento un cammino lungo un anno, che ci ha visti lavorare con gli uffici del Dipartimento Cultura per articolare la proposta nel miglior modo possibile. Faremo tesoro anche dei suggerimenti ricevuti oggi in Commissione Bilancio per meglio esplicitare la parte relativa alla dotazione finanziaria già stanziata, che ammonta a 450mila euro in tre anni già appostati con la legge di bilancio regionale 2021. L’obiettivo è istituire una Fondazione e subito operativa, che sia in grado di mettere in campo progetti di alto profilo per la valorizzazione della figura e delle opere di un gigante della musica e della cultura della nostra terra – Tito Schipa – che ha portato il nome di Lecce, del Salento e della Puglia nel mondo con la sua straordinaria voce. Un cammino che sarà aperto al contributo di tutti gli attori interessati al medesimo obiettivo, che vorranno offrire il proprio contributo di idee e di azioni”.