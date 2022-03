PUGLIA – Sono 6.145 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta del 18,21% dei 33.742 test giornalieri eseguiti. Le vittime sono 2. Mentre sono 115.812 le persone attualmente positive, 627 sono ricoverate in area non critica e 35 in terapia intensiva. Le province più colpite sono quelle di Bari, con 1847 casi e Lecce con 1714. Questa invece la distribuzione nelle altre province: Foggia, 759; Taranto, 771; Brindisi,559; Bat, 454.