L’iniziativa: l’ “espresso italiano” diventi patrimonio Unesco

LECCE- L’ “Espresso Italiano” diventi patrimonio dell’UNESCO, un bene immateriale da tutelare. Il Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano tradizionale,

sodalizio nato nel 2014, sostiene questa candidatura. Lecce è tra le 11 città italiane che celebra la giornata nazionale dedicata ad una miscela e ad un tradizione simbolo del nostro paese nel mondo, che nei secoli è diventata cultura, rito, socialità e letteratura. Un impegno comune illustrato nel locale 300Mila a Lecce.

La candidatura potrà essere sostenuta votando anche nella sezione news del portale di Quarta Caffè, azienda salentina che fa parte delle 34 imprese ed Enti del

Conosorzio.

Non solo una bevanda dal profumo inconfondibile, ma un rito che scandisce le nostre giornate, come fosse una misura del tempo quaotidiano, simbolo di convivialità e condivisione. Un piacere democratico e alla portata di tutti. Una storia che è stata presentata in un video tematico che sarà presentato per la candidatura e che racconta quanto il caffè espresso sia una tradizione culturale prettamente italiana.