Contrasto al caro energia, Delli Noci: “In arrivo bandi a sostegno delle imprese pugliesi in favore della transizione energetica”

BARI- In arrivo un pacchetto di misure strategiche per contrastare gli effetti causati dall’aumento del costo dell’energia e sostenere il sistema imprenditoriale pugliese.

“Ci siamo messi al lavoro sin da subito – tiene a precisare l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – rispondendo alle segnalazioni del partenariato economico sociale. Proprio in queste ore la Giunta regionale ha infatti approvato una delibera tanto attesa contenente le linee di indirizzo per attuare misure urgenti per il contrasto al caro energia. Si tratta di una serie di interventi volti a finanziare o agevolare, anche intercettando i fondi previsti dal PNRR, la riconversione degli impianti energetici delle aziende e di favorire l’autoproduzione di energia elettrica. Non solo sostenibilità economica, dunque, ma anche ambientale. Gli strumenti diventano più accessibili e in grado di contrastare l’insorgere di potenziali situazioni di emergenza”.