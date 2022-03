Piazza Italia, l’assessore Miglietta: “Raddoppieremo gli sforzi per reinserimento sociale”

LECCE- In relazione al sit-in organizzato dal Movimento Regione Salento in Piazza Italia, interviene l’assessora al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta: “Piazza Italia, dove insiste il fabbricato storico di proprietà della Asl, è da un po’ di tempo luogo di incontro e bivacco di persone in sofferenza. Ogni sera nell’area intervengono le associazioni che si occupano della distribuzione di pasti caldi. L’amministrazione comunale ha offerto a ciascuna delle persone presenti i servizi di assistenza. Alcuni hanno accettato di fruirne altri no. La Polizia Locale è presente con periodici servizi specifici e l’area è dotata di videosorveglianza. Ciò non impedisce che, periodicamente, tornino ad acuirsi alcuni fenomeni, da ultimo l’utilizzo di tende per dormire sotto il colonnato. Ad utilizzarle sono le stesse persone che prima di essere sgomberate trovavano riparo nell’ex Galateo e poi in un altro immobile fuori città. Raddoppieremo gli sforzi compiuti fino a questo momento per convincere queste persone ad accettare l’inserimento nel sistema dei servizi di accoglienza e avvio al reinserimento sociale, consapevoli che la politica è sforzarsi quotidianamente di offrire soluzioni e risolvere i problemi, non solo di segnalarli”.