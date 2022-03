PUGLIA – Oggi in Puglia si registrano 8.211 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 36.618 test (positività al 22,4% dal 15% di ieri) e nove morti.

I nuovi casi sono stati individuati 2.237 in provincia di Bari, 598 nella provincia BAT, 699 nel Brindisino, 1.002 nel Foggiano, 2.559 nel Leccese, 1.030 in provincia di Taranto.

Delle 84.537 persone attualmente positive, 549 sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva.