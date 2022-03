Organico covid docenti e ATA, Leo: “uniti nel chiedere la proroga”

PUGLIA – “La comunità scolastica pugliese chiede al Governo un ulteriore impegno per prorogare, almeno fino a fine giugno, i contratti del personale docente e ATA assunto in ragione della pandemia”. Così l’assessore regionale al ramo, Sebastiano Leo, interviene alla luce della preoccupazione espressa dai lavoratori interessati dalla questione.

“La pandemia e i disagi che ha causato, purtroppo, non terminano con la fine dello stato di emergenza previsto per la fine del mese -precisa – Sono oltre 4.000 i docenti pugliesi e il personale ATA che da due anni sono impegnati nelle scuole pugliesi per rinforzare gli organici nella gestione della crisi pandemica e nelle attività didattiche. Per queste ragioni -conclude- anche a seguito del tavolo che ha avuto luogo stamattina con tutte le organizzazioni sindacali e con le associazioni dei dirigenti scolastici, la scuola pugliese chiede al Governo di prorogare i contratti del suddetto personale, almeno fino al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico”.