Serie B: Lecce secondo. Il Pisa in vetta. Inzaghi vorrebbe tre giallorossi

LECCE – (t.d.g.) Dopo il posticipo fra Pisa e Cremonese, altro big match della decima giornata di ritorno, il Pisa, vincendo 3-0 contro i grigiorossi (doppietta di Torregrossa e rete di Puscas), è la nuova capolista del campionato cadetto superando in un colpo solo i grigiorossi e il Lecce.

La classifica resta corta: tra la prima l’ottava squadra ci sono nove punti. In cinque punti, invece, ballano per le prime due posizioni sei squadre.

MARTEDI’ IN CAMPO – Si tornerà in campo già martedì per un altro turno infrasettimanale. La squadra giallorossa è attesa dal Cosenza, prima di due trasferte consecutive.

La compagine leccese, questa mattina, ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta in Calabria. Baroni non potrà ancora contare sui portieri Gabriel e Bleve, i quali stanno seguendo un programma di terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. A proposito di Bleve: il portiere leccese si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Il brasiliano, invece, aveva riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

DI MARIANO E FARAGÒ – E non dovrebbero far parte dei convocati pure Di Mariano e Faragò, i quali anche ieri hanno seguito un allenamento differenziato.

TORNA TUIA – In difesa dopo aver recuperato Dermaku, per la trasferta di Cosenza Baroni ritroverà pure Tuia, il quale ha scontato il turno di squalifica.

A proposito del difensore sono arrivati gli elogi del tecnico del Brescia Inzaghi. “Ci sono tre giocatori del Lecce a cui devo tanto e con cui ho avuto un rapporto splendido: sono Calabresi, Tuia e Coda. Io sono molto felice di quelli che alleno, però le parole che hanno avuto nei miei confronti e quello che mi hanno dato…Sono giocatori che stimo molto e in Serie B fanno la differenza”.

HELGASON – Dovrebbe saltare la trasferta di Cosenza Helgason, rimasto a riposo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dopo il primo tempo contro il Brescia.