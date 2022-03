Nardò, militare travolto da un’auto si rialza come se nulla fosse: il video è virale

NARDO’ – Le immagini del video sembrano quelle di un film di fantascienza. Ritraggono, in realtà, un episodio accaduto nel pomeriggio a Nardò e che avrebbe potuto trasformarsi in una notizia di cronaca nera.

Un militare in mimetica mentre attraversa una via del centro abitato, viene investito da un’automobile a velocità sostenuta. Viene sbalzato a diversi metri ma si rialza in pochi secondi, come se nulla fosse accaduto. Le immagini sono state catturate da una telecamera di videosorveglianza: il protagonista, suo malgrado, è appena uscito da un bar nei pressi di piazza Armando Diaz, a Nardò, conosciuta anche come piazza Castello.

Immediatamente i conducenti delle automobili si riversano sulla strada temendo il peggio. La clip ha immortalato il momento in cui “Superman” – così lo ha subito ribattezzato il web – si rialza agevolmente dopo essere stato scaraventato in alto e poi essere ricaduto sull’asfalto. Un video postato e divenuto ben presto virale, nella consapevolezza che il militare investito non ha fortunatamente riportato conseguenze a seguito dell’investimento.