Citro beffa la V. Francavilla in pieno recupero, vince il Bari 2 a 1

BARI – Il Bari, a tempo scaduto, beffa la Virtus Francavilla al San Nicola, e vince per 2 a 1.

Si gioca, anzi si combatte, sotto la pioggia, e le condizioni del rettangolo verde sono al limite della praticabilità.

Arbitra il sig. Marco Monaldi di Macerata.

La gara inizia male per gli ospiti che al 20’ sono costretti a rinunciare a Miceli per infortunio, al suo posto Gianfreda.

E dopo un minuto, al 21’ arriva il vantaggio del Bari: Maita serve Cheddira al centro e l’attaccante italo – marocchino la spinge in rete. Si fa a sportellate nell’acqua, tanto agonismo e tre minuti dopo Patierno potrebbe pareggiare i conti ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Frattali.

Allo scadere della prima frazione Taurino perde anche Delvino per infortunio, la sfortuna continua. Ciò nonostante, ad inizio secondo tempo Patierno la insacca ma è in fuorigioco. I salentini combattono col piglio giusto e trovano il pareggio con un gran gol di Maiorino su punizione al 57’.

La partita sembra avviarsi alla chiusura su risultato di 1 a 1, i minuti di recupero sono 3 e Citro nel secondo, dopo una ripartenza fulminante, di sinistro spacca la traversa e batte Nobile facendo passare i titoli di coda sulla trentesima giornata del Girone C del Campionato di serie C. Bari 2 Virtus Francavilla 1.

I padroni di casa salgono a quota 62 e, approfittando del primo stop del Catanzaro del 2022 che ha perso a Monopoli per 2 a 1, allungano a + 7, ottimo in vista dello scontro diretto che giocheranno in Calabria, al Ceravolo, domenica prossima. La Virtus Francavilla rimane al terzo posto con 53 punti e non ha proprio nulla da rimproverarsi.

I salentini domenica prossima ospiteranno la Paganese.