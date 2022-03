PUGLIA – Sono 3.811 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore: si tratta del 15% dei 25.375 test giornalieri registrati.

Le vittime sono 12. Sono 74.265 le persone attualmente positive in tutta la Regione e di queste 557 sono ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva.

Tornando ai nuovi contagi emersi, 1.201 si localizzano in provincia di Lecce, 287 nel Brindisino e 424 nel Tarantino.