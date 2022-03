Lopane: “Investire sul turismo di qualità”

LECCE – Non mancano le preoccupazioni per un settore messo in ginocchio dalle misure intraprese durante i due anni di pandemia. Ma il Salento è pronto a cogliere i segnali della ripresa e ad affrontare la sfida del cambiamento normativo per un’offerta turistica di qualità 365 giorni all’anno. Da queste premesse è nato l’incontro che si è tenuto nelle scorse ore tra la Serzione Turismo di Confindustria Lecce e l’Assessore al ramo della Regione Puglia , Gianfranco Lopane, entusiasta della giornata salentina. Un assessorato – ha detto – che sara dedicato alle peculiarità locali.

Un’ importante fase di ascolto per gli operatori del settore insieme al presidente reggente di Confindustria Nicola Delle Donne. Un segnale di attenzione al territorio, per il presidente della sezione Turismo Giovanni Serafino, per partire dalla volontà di costruire, attraverso il dialogo ed il confronto, importanti politiche di supporto al settore.