OSS, corteo e manifestazione a Bari

BARI – Un corteo e una manifestazione a Bari. E’ quella indetta dalla Confederazione Cobas Puglia per il personale O.S.S. idoneo della graduatoria di Foggia. Il Sindacato, da sempre, le ragioni dei vincitori ed idonei della graduatoria di Foggia affinché si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando la graduatoria Ospedali Riuniti di Foggia e lo scorrimento della stessa.

Il corteo è partito da Largo Giannella per arrivare sul lungomare Araldo di Crollalanza ed immettersi poi sul lungomare Nazario Sauro per arrivare presso la sede della Presidenza della Regione Puglia. E’ già stato chiesto un incontro ai vertici della Regione. In particolare chiedono a Emiliano “di raccordarsi con gli altri Governatori meridionali e di incontrare il Ministro Speranza a cui chiedere un provvedimento legislativo, oppure decisioni in capo allo stesso Ministro, con cui si permetta alle Regioni, in primis la Calabria, di attingere dalla graduatoria per le notevoli necessità di cui hanno bisogno, contribuendo così allo svuotamento completo della graduatoria. Si risolverebbe così anche il problema degli OSS a tempo determinato che parte da una guerra tra poveri e viene trasformata in una incredibile nuova pagina per la sanità pubblica”.