Edilizia sostenibile made in Puglia a Futurebuild 2022

PUGLIA- L’edilizia sostenibile made in Puglia sbarca a Londra per partecipare a Futurebuild 2022. La Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, sarà a Londra dall’1 al 3 marzo 2022 negli spazi dell’ExCel Exhibition Centre.

Futurebuild è la più grande fiera al mondo dedicata al settore dell’edilizia sostenibile e dei materiali da costruzione e da interni. L’importanza dell’evento si misura dai numeri e dalle presenze degli anni scorsi: 20mila i visitatori nel 2020, provenienti da 125 paesi. “Si tratta di un’opportunità davvero importante per le imprese della delegazione pugliese – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – L’obiettivo della nostra partecipazione è valorizzare le eccellenze produttive pugliesi nel comparto della bioedilizia ma anche le opportunità di investimento nel nostro territorio per le imprese estere. Possiamo migliorare ulteriormente e Futurebuild è l’occasione giusta. ”.