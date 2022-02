Feste patronali, appello ai Vescovi: “si riattivino i comitati o sarà una falsa ripartenza”

LECCE – “Vogliamo una data certa per il riavvio di processioni e feste patronali. E, prima ancora, chiediamo un imminente sblocco dei comitati: senza la loro attività la programmazione è impensabile. E questo non si può fingere di non saperlo. Non si può mettere in piedi una festa dall’oggi al domani“. Arriva dritto al punto Graziano Cennamo, presidente di “Puglia Armonica”. Nelle scorse ore, insieme ai presidenti di altre associazioni di categoria (Lumarie, bande e pirotecnica) è stato ricevuto in Regione, dopo aver presentato formale istanza per la costituzione di un tavolo tecnico sul tema.

Alla Conferenza Episcopale Pugliese, dopo decine di appelli rilanciati nei mesi scorsi e dopo ben due estati di stop, si chiede di sciogliere la riserva. L’appello: poter ripartire, come del resto sta accadendo per tutti gli altri settori. Il ché significherebbe mettere al riparo centinaia di attività che dipendono dalle feste e che dal 2020 faticano ad andare avanti.

Ad ascoltare i rappresentanti dei vari settori, in quel di Bari, è stato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; il capo di gabinetto di presidenza, Claudio Stefanazzi; la dirigente del Teatro Pubblico Pugliese, Claudia Sergio ed altri responsabili regionali.

Prossimo step: contronto tra Regione e Vescovi. Novità sul fronte ecclesiastico potrebbero arrivare a metà marzo.

“Già dal 2020 – ricordano intanto i rappresentanti del settore – è in vigore un protocollo richiesto al Ministero dell’interno dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana, che riapre alle feste patronali e relative processioni“.

“Riteniamo fondamentale ed urgente – conclude a tal proposito il presidente di Puglia Armonica – un confronto costruttivo con la Conferenza Episcopale Pugliese. Abbiamo il dovere di ridare dignità ai lavoratori di questo indotto e continuità alle tradizioni della nostra terra e di buona parte della nostra memoria collettiva“.