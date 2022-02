PUGLIA – Nelle ultime 24 ore sono 2.566 i nuovi casi di contagio Covid emersi in Puglia a fronte di 22.695 tamponi effettuati. Nove le vittime registrate nello stesso lasso di tempo.

Tornando ai nuovi positivi: 835 si localizzano in provincia di Lecce, 200 in quella di Brindisi e 327 nel Tarantino.

Sono 79.666 le persone attualmente covid-positive in tutta la regione. Di queste, 610 sono ricoverate in area non critica e 33, invece, in terapia intensiva.