Eolico San Cataldo, Guido: “Un no forte e deciso”

LECCE- “Un no forte e deciso a qualunque parco eolico offshore di fronte alle nostre coste, perché la difesa dell’ambiente passa obbligatoriamente dalla difesa del paesaggio. Mi opporrò con tutte le mie forze!”, commenta il consigliere comunale Andrea Guido. “Quasi cento pale di 300 metri di altezza -continua- ridicolizzano e deturpano il nostro panorama e affondano l’attrattiva delle nostre marine: Torre Rinalda, Spaiggiabella, Torre Chianca, Frigole e San Cataldo. L’impatto visivo sul territorio è tale che le pale galleggianti sull’Adriatico si vedranno anche dal litorale opposto: quello ionico. Sfugge a Salvemini, come anche ai suoi cugini del PD brindisino, che la Puglia, ma soprattutto il Salento, poggia la sua economia sul comparto turistico e si gioca il suo futuro proprio sullo sviluppo di questa offerta. Per l’ennesima volta Salvemini non si preoccupa di chiedere ai leccesi come la pensano”.