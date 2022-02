Consiglio regionale, nasce il gruppo “Per la Puglia” e imbarca candidato del centrodestra

BARI- Come vi abbiamo anticipato, nasce un nuovo gruppo in Consiglio regionale: si chiama “Per la Puglia”, riunisce i Popolari e imbarca anche ex candidati nelle file del centrodestra, come Saverio Tammacco, vicepresidente della Commissione Bilancio, transitato al gruppo misto dopo essersi presentato alle elezioni con la lista “La Puglia Domani” a sostegno di Fitto.

La nuova formazione sarà presentata lunedì alla presenza del presidente Michele Emiliano.

Convergono nel gruppo Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro; Mauro Vizzino, presidente della Commissione Sanità, Segretario della Commissione I (Bilancio – Finanze – Programmazione) e componente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, e Sergio Clemente, consigliere segretario della Presidenza del Consiglio, componente della Commissione IV (Sviluppo economico), della Commissione VI (Politiche comunitarie – Lavoro – Formazione professionale) e della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.

“Alla base della costituzione del nuovo gruppo – spiegano i consiglieri – c’è la volontà di costruire una forza politica coesa e leale al fianco del governatore e con una rinnovata attenzione ai territori. ‘Per la Puglia’ vuole incidere in modo più determinante nelle politiche di governo della Regione Puglia ed essere ancora più concreto nella interlocuzione con i Comuni pugliesi e nel dialogo con le comunità sulle istanze e i bisogni dei cittadini e delle cittadine”.