Piano coste Lecce, dalla Regione ok condizionato alla compatibilità

BARI- Via libera con prescrizioni al piano comunale delle coste di Lecce, da parte della giunta regionale pugliese. L’esecutivo ha rilasciato parere di compatibilità al piano del Comune di Lecce, rispetto a quello regionale ma condizionato dal rispetto di alcune prescrizioni. Prescrizioni obbligatorie, specifica la Regione, giacché a prevalere sono le disposizioni regionali. Per questo il Comune, che si è impegnato a rispettare le obiezioni, dovrà ora riportare il piano in Consiglio per l’approvazione definitiva. Soddisfatto il sindaco Salvemini che parla di un risultato ottimo. “Lecce – dice – è il primo comune capoluogo in Puglia a dotarsi di una pianificazione costiera. Un lavoro lungo, partecipato e ambizioso che coniuga tutela ambientale e sviluppo economico sostenibile, offrendo nuove opportunità per tutti”.