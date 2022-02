Covid, contagi in calo ma nel Leccese un quarto dei nuovi casi. Ancora troppi i decessi

BARI- Il bollettino epidemiologico delle ultime 24 ore segna 4.244 nuovi positivi al Covid in Puglia, un quarto solo in provincia di Lecce, dove sono pari a 1.104, poco meno rispetto a Bari. A Taranto, invece, sono 525, a Brindisi 334.

Si registrano ulteriori 22 decessi, numeri che continuano a restare alti: ieri erano 29 e si aggiungono ai 106 che si sono succeduti a partire da lunedì. I ricoverati scendono da 784 a 782, di cui 725 in area non critica e 57 in terapia intensiva, dunque 5 in meno rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Puglia sono 87.931, dunque -1.805 in un giorno.