Sbloccati 45 milioni per nuovi ulivi e innesti: ne beneficeranno altre 1.500 ditte

BARI- Altre 1500 ditte, che si sono candidate in forma individuale o collettiva, potranno investire nella ricostruzione del patrimonio olivicolo danneggiato e negli innesti delle piante monumentali. La giunta regionale, infatti, ha dato il via libera a una importante variazione di bilancio, del valore di 45 milioni di euro, che consente di utilizzare ulteriori risorse per quest’anno previste dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Si amplia, così, la platea di beneficiari che si sono candidati al bando per i reimpianti di cultivar di olivo resistenti alla Xylella e per la tutela degli olivi monumentali.

Come fatto sapere dall’assessore al ramo Donato Pentassuglia, verrà fatta scorrere la graduatoria, le istruttorie sono in via di definizione e quanto prima saranno pubblicati i decreti di concessione.