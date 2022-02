“Cancer Plan”, il Salento a difesa del vino

SALENTO – “La discussione del cosiddetto “Cancer Plan” da parte del Parlamento Europeo, e la ventilata inclusione del vino tra gli alimenti da cui difendersi nella lotta contro il cancro, preoccupa notevolmente il mondo agricolo salentino e i produttori di vino di una delle terre maggiormente vocata, sin dall’antichità, alla produzione vitivinicola. L’inserimento del vino tra le bevande che possono provocare danni alla salute e provocare anche il cancro in quanto “non esiste una quantità sicura di consumo di alcol” e “non c’è consumo di alcol senza rischi per la salute”, come è scritto nel rapporto della Commissione che è alla base del documento che il Palamento Europeo è chiamato ad approvare, è assolutamente privo di fondamento”. Così il presidente della camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, difende il vino salentino dall’ipotesi “bollino nero”, in una lettera inviata agli europarlamentari del territorio Andrea Caroppo, Paolo De Castro e Raffaele Fitto, ai quali chiede, a nome dei produttori vinicoli del Salento, un “costante e attento intervento in sede di discussione del “Cancer plan, ma anche in sede di raccomandazioni nei vari organismi europei che possono essere interessati alla vicenda, per evitare che possano essere avanzati ingiustificati allarmi sanitari, ma anche limitazioni alla pubblicità, divieti alla sponsorizzazione di manifestazioni sportive, ipotizzati”.

In serata, la votazione degli emendamenti; nella giornata di mercoledì si vota il piano, la cui bozza è stata approvata a dicembre.

Il Beca è il report stilato dalla Commissione speciale sulla lotta contro il cancro del Parlamento europeo. È un piano con raccomandazioni rivolte alla Commissione UE e agli Stati membri. Questo report include tra le sostanze cancerogene l’alcol, ricordando che «il consumo di alcol è un fattore di rischio per molti carcinomi differenti». Viene specificato di fornire al consumatore «informazioni appropriate migliorando l’etichettatura delle bevande alcoliche”.

Ha risposto a Vadrucci Raffaele Fitto, il cui gruppo ha presentato una serie di emendamenti per modificare la proposta. Auspico che ci sia un ampio sostegno anche da altri gruppi politici e si dice pronto a sostenere “le proposte che vadano nella stessa direzione fatte da altri, indipendentemente dal colore politico”.