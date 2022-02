PUGLIA – Sono 4.944 i nuovi casi di contagio al Covid emersi in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 41.383 tamponi effettuati. 18 i decessi registrati.

Dei nuovi positivi, 1.278 sono emersi in provincia di Lecce (quella più colpita, subito dopo Bari), 587 nel Tarantino e 456 in provincia di Brindisi.

Sono 102.430 le persone attualmente positive in tutta la regione, di cui 747 risultano ricoverate in area non critica e 67, invece, in terapia intensiva.