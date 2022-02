Puglia, la ripresa precaria: oltre 53mila assunzioni ma quasi tutte a scadenza

PUGLIA – Per molti economisti il dopo pandemia è già qui, almeno dal punto di vista economico. Mentre alcuni settori – turismo, commercio e ristorazione in primis – continuano ad essere fiaccati da un lockdown di fatto che si registra sui territori, altri comparti – come l’edilizia e i servizi – vedono la luce. Sono 53.320 i contratti programmati dalle imprese pugliesi nel periodo gennaio-marzo. Rispetto allo stesso periodo del 2021, si registra un incremento delle entrate previste: +5.810 su gennaio 2021 e +13.300 in confronto allo stesso trimestre di un anno fa. I dati sono stati diffusi nel Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Ripresa sì, ma precaria, ancora troppo. Lo dicono gli stessi numeri: in Puglia, solo nel 27% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a termine.

Sono le piccole imprese ad assumere di più: quasi 7 contratti programmati su dieci, infatti, si concentrano nelle aziende con meno di 50 dipendenti.

Le nuove possibilità occupazionali riguardano principalmente, come detto, il settore dei servizi, che assorbe il 65 per cento dell’offerta, ma preponderante è l’apporto delle entrate programmate in quello delle costruzioni, sotto la spinta legata ai bonus fiscali.

C’è però il rovescio della medaglia, come fatto notare da Arpal Puglia, l’agenzia regionale che coordina i centri per l’impiego: la necessità di adattarsi rapidamente al mutato scenario della ripresa economica che ha caratterizzato il 2021 ha modificato la domanda delle imprese, con un notevole aumento delle difficoltà nel reperire i profili professionali ricercati. In 34 casi su 100 – è la stima – le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati: il disallineamento tra le competenze esistenti e quelle richieste dai datori di lavoro resta un gap da sanare, investendo sulla formazione e agevolando l’incontro tra domanda e offerta.