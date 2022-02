Melendugno, malore mentre guida il tir: muore 57enne salentino

MELENDUGNO – E’ morto dopo un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in un comune in provincia di Fermo, Campiglione. La vittima è Antonio Corciulo, un camionista di 57 anni di Melendugno, ma da tempo residente nelle Marche.

Era proprio alla guida di un tir quando ha perso il controllo ed è finito su un marciapiede. E’ molto probabile che si sia sentito male. Il 57enne era già morto all’arrivo dei soccorsi.

L’incidente è avvenuto nel centro abitato e fortunatamente non ha avuto altre conseguenze, ma il tir ha rischiato di travolgere un passante che è riuscito a mettersi in salvo in tempo.