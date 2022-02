PUGLIA – Sono 6.269 i nuovi casi di positività al Covid 19 in Puglia a fronte di 54.279 test (positività all’11,5% contro il 13,5% di ieri).Otto le vittime. Questa la suddivisione per provincia: Bari 1.788, Bat 575, Brindisi 542, Foggia 924, Lecce 1.582, Taranto 788, residenti fuori regione 51, provincia in definizione 19.

Delle 108.012 persone attualmente positive, 753 (ieri 747) sono ricoverate in area non critica, stabili a 66 i posti letto occupati nelle terapie intensive.