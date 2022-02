Bollettino covid, 6.588 nuovi casi in Puglia, 23 decessi

PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale, su 48.516 test effettuati sono stati registrati 6.588 nuovi casi. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.913 in provincia di Bari, 569 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 583 in provincia di Brindisi, 1.000 in provincia di Foggia, 1.700 nel Leccese, 708 nel Tarantino. 54 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 31 la provincia è in via di definizione.

Sono, invece, 23 i decessi.

Delle 109.756 le persone attualmente positive in Puglia, 747 sono ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva.