Presentato il piano antiXylella 2022

BARI- E’ stato presentato in mattinata dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia il Piano antiXylella 2022. Coldiretti ha chiesto che sia previsto il rimborso dei costi da sostenere per le pratiche di prevenzione fitosanitaria obbligatorie. “Agli agricoltori viene imposto un obbligo che è a tutti gli effetti un servizio pubblico di tutela e protezione del resto del territorio italiano ed europeo. Così come gli enti pubblici beneficiano di finanziamenti per l’attività obbligatoria, anche e soprattutto gli imprenditori agricoli hanno bisogno di rimborsi per sostenere le pratiche di prevenzione fitosanitaria”, ha dichiarato Coldiretti Puglia.

Perplessità anche da Confagricoltura, per cui “ci sono problematiche importanti da affrontare. Tra queste nella zona di contenimento dell’infezione non si può impiantare nulla delle specie arboree colpite del batterio, quindi neanche un agrumeto. Serve comprendere quali investimenti possono essere fatti in una zona strategica per l’ambiente e l’economia della regione, come il Tarantino e il Sud Barese”.