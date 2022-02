Bollettino Covid: 18 decessi e 8.595 nuovi casi. Obbligo vaccinale over50: già 20mila prime dosi

PUGLIA – Oggi in Puglia si registrano 8.595 nuovi casi di contagi Covid su 75.994 test. Sono, invece, 18 i decessi.

I casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.504, nella provincia Barletta-Andria-Trani 769, in provincia di Brindisi 838, in quella di Foggia 1.284 nel Leccese 1.925, nel Tarantino 1.146. Altri 72 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 57 contagiati la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 130.631 persone attualmente positive 715 sono ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva.

Sul fronte vaccinale, la Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,8%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 32,1%. Il 24% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 66% (+4,1% della media nazionale).

In Puglia, inoltre, dall’annuncio dell’obbligo vaccinale per gli over 50 sono state effettuate 20mila prime dosi per questa fascia. I vaccinati over 50 sono 1.667.540, su un totale di 1.788.776. Sono invece 121.236 gli over 50 non ancora vaccinati (dato riferito al 31.01.2022).