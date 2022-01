Brindisi a Sassari con Gentile sfida l’ex Bucchi

BRINDISI – L’attesa è tanta per la sfida Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi.

Questa è una sfida affascinante in cui si incrociano i destini dei due fratelli Gentile che si ritrovano di fronte, Stefano con i padroni di casa, Alessandro all’esordio con Brindisi, in una domenica in cui di fronte ai salentini ci sarà anche Coach Piero Bucchi, il passato che torna a cavallo dei ricordi.

Brindisi deve scacciare paure e ombre dell’ultimo periodo e deve ritrovarsi per dare slancio alle proprie ambizioni in una stagione in cui tra alti e bassi anche il Covid ha inciso negativamente. Rotazioni ridotte per coach Vitucci che deve fare a meno dei due infortunati Clark e Visconti, Redivo non è al meglio ma rientra Zanelli.

Sassari staziona sulla casella del 14 ma ciò nonostante appare quadrata e tosta, nel puro stile Bucchi.

Al PalaSerradimigni palla a due alle ore 20:45. Arbitri: Lorenzo Baldini di Firenze, Andrea Bongiorni di Pisa e Guido Di Francesco di Teramo.

Sarà possibile seguire la gara in diretta su Rai Sport HD e Discovery plus.