In calo gli infortuni nel settore edile in Puglia

PUGLIA- In lieve calo gli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni in Puglia nonostante il boom dell’edilizia privata favorita dal superbonus 110%. Ad attestarlo i dati non consolidati Inail che, nei primi 11 mesi del 2021, registrano 1.113 infortuni contro i 1.513 di tutto il 2019.

Ora, nell’attesa dei dati definitivi del 2021, è stata accolta come un buon auspicio l’analisi dei dati infortunistici nel settore “costruzioni” durante l’evento organizzato per la presentazione di ‘SafetyApp’, l’applicazione mobile ideata e progettata da CPT Puglia Centrale e Inail Puglia, la prima che spiega con animazioni e video le buone prassi da rispettare per accrescere la sicurezza nei cantieri edili.

Nell’app sono ben 250 le video-animazioni corredate di schede che spiegano e informano sulle principali nozioni di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, dalla A di amianto alla V di verniciature industriali; uno strumento utile non solo per imprenditori e lavoratori, ma anche per ingegneri, architetti, geometri e consulenti del lavoro.