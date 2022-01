Concorso regionale, la carica dei 48mila laureati per 209 posti

PUGLI- Uno su 228 ce la farà. Sono quasi 48mila i laureati che aspirano a diventare dipendenti della Regione Puglia. In ballo, però, ci sono appena 209 posti per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nei ranghi dell’ente. Nelle scorse ore, si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande relative al concorso per 27 profili di Categoria D, che appunto richiede la laurea.

Stando ai dati diffusi dall’Assessorato al Personale, il 90 per cento dei candidati è pugliese, ma ci sono anche 748 lucani. 646 domande sono arrivate dalla Lombardia, 506 dal Lazio e 384 dall’Emilia Romagna: quasi sempre si tratta di giovani che cercano di tornare a casa dopo anni di studio e lavoro fuori regione.

È la carica dei trentenni soprattutto, cioè di quella generazione di nati negli anni ’80 che più degli altri è cresciuta nel precariato e non ha avuto per molto tempo la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a lungo congelati in seguito alle misure di spending review, cioè di controllo e riduzione della spesa pubblica introdotte dopo la crisi economica partita nel 2008.

Non è un caso che l’età media si attesti attorno ai 36 anni, andando da una media di quasi 38 per la Gestione Affari Legali a quella di 34,7 dell’Istruzione. Molte le donne, più della metà delle candidate: rappresentano il 68,2% delle concorrenti nell’ambito Cultura e Valorizzazione del territorio e del paesaggio; il 65,6% per Gestione e Sviluppo risorse umane; l’80,6% in materia Socio-assistenziale; il 65,8% per le Politiche internazionali.

Il settore più ambito è quello relativo alla Gestione Affari Legali: 5.446 domande per 9 posti. Seguono 4.632 domande per Gestione e Sviluppo risorse umane (6 posti disponibili); 3.383 per Auditing e Controllo (6 posti); 3.184 per Specialista risorse economico-finanziarie (18 posti); 371 domande per Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni, settore per cui sono previste appena due assunzioni.