Covid, in calo contagi e ricoveri: si allenta la morsa della quarta ondata

PUGLIA – Primo segnale di rallentamento della quarta ondata Covid-19 in Puglia: secondo la rilevazione della fondazione Gimbe, nella settimana dal 19 al 25 gennaio i nuovi casi sono diminuiti del 12,2% rispetto a sette giorni prima, parallelamente i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono calati da poco meno di 5mila a 3.074.

Il calo dei contagi in Puglia è più consistente della media nazionale, pari al 3,7%.

La provincia con il maggior numero di nuovi casi è la BAT con 2.745 ogni 100mila residenti, seguono quella di Brindisi con 2.401 contagi ogni 100mila abitanti, poi Bari (2.396), Taranto (2.283), Foggia (2.225) e Lecce (2.030).

E dopo quasi un mese di crescita costante a causa della pandemia, cala anche4 la pressione sugli ospedali pugliesi. Lo rileva il monitoraggio Agenas. Sia nelle terapie intensive che nei reparti di Medicina, il tasso di occupazione dei posti letto è in riduzione: nelle rianimazioni è passato dal 13 al 12%, mentre nell’area non critica dal 25 a 24%. Con questi dati la Puglia dovrebbe confermare anche la prossima settimana la permanenza in zona gialla.

Capitolo vaccini. La Puglia si conferma al primo posto in Italia per copertura vaccinale: secondo il rapporto della fondazione Gimbe, sino a ieri 26 gennaio, l’87,4% ha ricevuto almeno una dose, l’82,9% ha completato il primo ciclo. Precede la Toscana con l’87,1% di residenti vaccinati con prima dose. Puglia prima anche nella copertura vaccinale tra i bambini dai 5 agli 11 anni: il 47,2% ha ricevuto almeno una dose, il 15,3% ha terminato il primo ciclo. Infine, per quanto riguarda la somministrazione della terza dose, il tasso di copertura vaccinale è del 80,8% contro una media italiana del 78,8%, la Puglia è quarta.