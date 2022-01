Case popolari Galatina, impegno di ArcaSud Salento dopo sopralluogo MRS: domani ispezione

GALATINA- All’indomani del sopralluogo effettuato ieri dal consigliere Pagliaro con una delegazione del Movimento Regione Salento, per gli inquilini degli alloggi popolari di via Vernaleone, a Galatina, arriva finalmente l’impegno di Arca Sud Salento ad intervenire per i lavori più urgenti. L’ispezione sarà fatta domattina.

Un sopralluogo tecnico immediato per verificare gli interventi improcrastinabili, nell’attesa dei 2,5 milioni per interventi strutturali stanziati dalla Sezione Politiche abitative della Regione Puglia con determina del 30 dicembre scorso. È quanto promesso da ArcaSud Puglia all’indomani dell’ispezione compiuta ieri dal consigliere regionale Paolo Pagliaro con una delegazione del Movimento Regione Salento agli alloggi popolari di via Vernaleone a Galatina.Il presidente di Arca Sud Salento, Alberto Chiriacò, ha risposto immediatamente all’appello del consigliere, che si è fatto portavoce delle richieste del comitato spontaneo “Cittadini delle case popolari”.

Sono 49 gli alloggi che versano in condizione di grave degrado, infestati da infiltrazioni di umidità e muffa, con muri fatiscenti e balconi che cadono a pezzi. I lavori di messa in sicurezza non possono più aspettare, e finalmente saranno messi in cantiere.