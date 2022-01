PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 53.741 test effettuati sono stati registrati 7.267 nuovi casi in Puglia. Di questi: 2.256 nel Barese, 1.113 nel Foggiano, 805 nella Bat, 1.320 in provincia di Lecce, 707 nel Brindisino, 981 in provincia di Taranto.

10 i decessi

Sono 134.483 le persone attualmente positive in Puglia: 694 ricoverate in area non critica, 68 in terapia intensiva