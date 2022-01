Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gianni Di Marzio

Lo ha annunciato il figlio Gianluca, giornalista sportivo Sky, con un commosso tweet, si è spento all’età di 82 anni Gianni Di Marzio: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. – Ha twittato il figlio – Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.

Allenatore e manager calcistico segnalò a Corrado Ferlaino Diego Armando Maradona, di cui è stato il primo tra gli estimatori.

Gianni Di Marzio ha allenato anche il Lecce dal 1980 al 1982 ed anche la società di Via Col. Costadura lo ha ricordato con una nota:

“L’U.S. Lecce partecipa commossa al dolore per la scomparsa di Gianni Di Marzio, stimato allenatore e dirigente calcistico che dall’80 all’82 ha guidato i giallorossi. Il suo ricordo resterà indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto, e siamo certi anche nei cuori dei tifosi e degli appassionati che hanno sempre avuto modo di apprezzarlo per le sue grandi doti professionali ed umane. Oggi il calcio perde un pezzo importante della sua storia. Alla famiglia rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio”.