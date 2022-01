Covid, report Asl: lieve calo di contagi nel Leccese

LECCE- Una piccola buona notizia dall’ultimo report dell’asl di Lecce in cui si nota un leggero calo di contagi. Rispetto alla scorsa settimana, in cui si registravano 25.881 persone positive nel Leccese, ad oggi risultano essere 23.488, 2.393 in meno quindi rispetto a sette giorni fa. I pazienti attualmente ricoverati in provincia sono in tutto 121.

BOLLETTINO: Nelle ultime 24, invece, su 72066 test effettuati sono 8.423 i nuovi positivi in tutta la regione Puglia. Di questi: 2.663 nel Barese, 1.307 nel foggiano, 998 nella Bat, 1.545in provincia di Lecce, 706 nel Brindisino e 1102 in provincia di Taranto.

12 le persone decedute.

Sono 133.218 le persone attualmente positive in tutta la regione: 712 ricoverate in area non critica, 67 in terapia intensiva.