Scatta la nuova stretta: nei centri estetici e parrucchieri con green pass

PUGLIA- Arriva la nuova stretta prevista per chi non possiede il green pass. Dal 20 gennaio scatta infatti l’obbligo di esibire la certificazione verde base per usufruire dei servizi alla persona: parrucchieri, barbieri ed estetisti. Sarà richiesto il pass verde nei negozi di abbigliamento, di intimo e in quelli per bambini, giocattoli compresi. Stesso obbligo per i tabaccai

Resta comunque la possibilità di recarsi senza green pass in alcuni negozi, ossia:

-supermercati e alimentari

-farmacie e parafarmacia

-negozi di ottica

-negozi per l’acquisto di pellet o legna per il riscaldamento

-benzinai

-pescherie

-macellerie

-mercato all’aperto

-negozi per la cura degli animali

Consentito l’ingresso senza green pass anche negli uffici giudiziari, questura o caserma, per chi dovrà presentare una denuncia o testimoniare ad un processo.