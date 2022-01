Bollettino Covid: più di 9mila nuovi contagi e 10 vittime

PUGLIA – Oggi in Puglia si registrano 9.433 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 94.146 test (incidenza del 10%) e 10 morti.

I casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 3.072, nella provincia Barletta-Andria-Trani 1.068, in quella di Brindisi 837, nel Foggiano 1.425, in provincia di Lecce 1.651, in quella di Taranto 1.281.

Tra i residenti fuori regione ci sono altri 52 casi mentre per 47 contagiati non è stata definita la provincia di appartenenza. Delle 139.003 persone attualmente positive 665 sono ricoverate in area non critica (ieri 655) e 69 in terapia intensiva (ieri 64).