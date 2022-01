A Otranto: “Torniamo a progettare il futuro”

OTRANTO- Mattinata di dialoghi e conversazioni a Otranto, presso la sala dell’Istituto alberghiero, dove si è svolto un convegno in collaborazione con l’Associazione Direttori d’Albergo sul tema “TORNIAMO A PROGETTARE IL FUTURO”. Un tema sicuramente importante quello della riprogrammazione in una ripresa non solo della scuola ma di un settore ancora più specifico che è quello dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica e dei servizi.

Tra le personalità intervenute, oltre al Dirigente scolastico dell’IISS LANOCE Giovanni Casarano, il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi, Il Dirigente UST Lecce Vincenzo Melilli, il Presidente Regionale ADA Puglia Giuseppe Nigri, il Segretario Generale ADA Puglia Pino Vergari, il vice Presidente AEHT nonché dirigente scolastico dell’IISS A. Moro di Santa Cesarea Paolo Aprile, Il consulente del lavoro Paolo Babbo e due studenti dell’Istituto alberghiero.

Un dialogo tra persone che hanno alla base una condivisione di idee e di prospettive su come rinsaldare il mondo dell’istruzione con il mondo del lavoro.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza dell’incontro anche per il ruolo strategico che l’istituto alberghiero svolge su una città con grande vocazione turistica come Otranto, evidenziando la necessità che la scuola ritorni ad assumere un ruolo principale all’interno della pianificazione e della programmazione. Il tutto anche alla luce di quello che è lo sviluppo che la città sta assumendo anche con riferimento alla capacità di individuare delle nuove professionalità. Questo importante aspetto attiene proprio alla capacità delle scuole di essere sul territorio e di disegnare il futuro e non solo gestire il presente. Bisognerà costruire dei percorsi che siano duraturi nel tempo e forieri di ulteriori sviluppi e questo sarà possibile solo con un rapporto di collaborazione tra scuola, amministrazioni locali e aziende, perché la scuola è davvero non solo il futuro ma è già il presente di questo paese e non nascerà nulla se non si parte dall’oggi.