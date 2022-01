Niente cambio di colore: la Puglia resta in zona bianca

PUGLIA- Il cambio di colore, almeno per questa settimana non ci sarà per la Puglia, che resta in zona bianca. Sulla base dei dati del monitoraggio elaborato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia da Covid-19, il ministro Roberto Speranza ha infatti firmato l’ordinanza per il passaggio di fascia di rischio per due regioni a partire da lunedì 17 gennaio: la Valle d’Aosta che passa in arancione, la Campania in giallo

Ricordiamo che il passaggio da zona bianca a zona gialla è determinato dal raggiungimento del tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari, insieme all’incidenza del contagio che arriva a 100 positivi alla settimana ogni 100mila abitanti. In Puglia attualmente il tasso di occupazione delle terapie intensive è all’11%, quello dei reparti ordinari al 18% e l’incidenza tocca quota 440,06 casi Covid ogni 100mila abitanti. Dati preoccupanti, ma che per ora non hanno portato al cambio di colore, cosa che invece è successa per la Campania: quest’ultima infatti ha tutti i parametri per non rimanere in bianco, con le terapie intensive all’11%, i reparti ordinari al 26% e l’incidenza a 1682,60 casi.